Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилна писта и тя да се върне към основите си. Това каза пред журналисти в Пазарджик министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в оставка по повод предстоящия избор на нов председател на партията. Повече от убеден съм, че на България ѝ трябва лява партия, такава, каквато е БСП, добави Гуцанов.

Гуцанов: Категорично трябва да има конгрес на БСП преди изборите

Сигурен съм, че конгресът ще подходи мъдро и ще изберем това, което е най-добро за БСП и за държавата, добави той. Гуцанов добави, че е доволен от решението на Националния съвет на БСП да бъде проведен конгрес. Убеден съм, че това е правилният път, посочи той.

Колко са партиите, които в такъв тежък момент могат да се съберат, техните структури да излъчат кандидати за народни представители, кандидати за председател на партията, попита Гуцанов. Според него това само по себе си говори много за БСП.