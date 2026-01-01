Категорично трябва да има конгрес на БСП преди изборите. И затова съм един от инициаторите за такъв конгрес. Това заяви пред журналисти социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, който е и член на Изпълнителното бюро на БСП, подало оставка в края на миналата година.

Гуцанов участва във връчването на награди от конкурса за рисунка и стихотворение на тема „Детство мое красиво и вълшебно“, организиран от Държавната агенция за закрила на децата.

Смятам, че това е задължително за БСП, каза още Борислав Гуцанов относно провеждането на конгреса. Трябва да направим така, че БСП да бъде водещата партия, а не „една, втора или трета личност“, отговори той на въпрос дали ще се кандидати за лидер на партията.

Мисля, че в момента не става въпрос за която и да е личност от БСП, а става въпрос за самата партия. Това е най-старата партия в България и една от най-старите в Европа, коментира още Гуцанов. БСП трябва да се върне към корените си и да бъде заедно с това да бъде модерната лява партия, която е необходима на България, добави той.

БСП ще свика конгрес на 7 и 8 февруари, обяви на 10 януари заместник-председателят на Изпълнителното бюро на БСП в оставка и председател на Градския съвет на БСП-София Иван Таков.

Смятам, че петте процента са абсолютно гарантирани, не виждам какви пречки би имало, заяви пред журналисти Гуцанов в отговор на въпрос дали има опасност да не се осъществи петпроцентият ръст на заплатите в бюджетната сфера, защото според експерти това е в разрез със Закона за публичните финанси.

Министерският съвет одобри 5% индексация на заплатите в бюджетния сектор

Не виждам такъв риск, тъй като има вече и решение на Министерския съвет, каза Гуцанов. Нещата са ясни, поне от моя гледна точка, коментира още той. Гуцанов изрази съжаление, че увеличението не е с 10%, както е било предвидено първоначално.

На 21 януари Министерският съвет одобри решение за прилагането на разпоредби от т. нар. удължителен закон на бюджет, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации. Въз основа на предоставената от Националния статистически институт информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.

