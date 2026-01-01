На 16 юни, в изнесено съдебно заседание в болнично заведение, по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) Софийски градски съд (СГС) наложи постоянен арест спрямо обвиняемия Васил Филипов.

На 6 юни 2026 г. той и обвиняемият Т.Ф. са привлечени от Софийска градска прокуратура за пътнотранспортно произшествие от 05.06.2026 г. на ул. „Челопешко шосе“ в гр. София, от което е настъпила смъртта на 4 лица и са причинени средни телесни повреди на 5 лица.

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Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към настъпването на пътнотранспортното произшествие. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от него, и определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

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С постановление от 9 юни 2026 г. на наблюдаващия прокурор от СГП на обвиняемия е наложена забрана от за напускане на пределите на Република България.

Другият обвиняем Т.Ф. е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета по искане на СГП от СГС на 09.06.2026 г. в изнесено съдебно заседание в болнично заведение.