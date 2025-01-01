Върховният касационен съд (ВКС) разгледа жалбата на Начо Пантелеев, подсъдим за катастрофата, при която загина Ферарио Спасов. Съдът ще се произнесе по делото в законовия срок.

През юни тази година Великотърновският апелативен съд увеличи наказанието на Пантелеев на девет години затвор, след като окръжният съд постанови петгодишна присъда. В жалбата си пред върховния съд Начо Пантелеев посочва, че са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на присъдата на втора инстанция, като по думите на адвоката му има явна несправедливост на наложеното наказание.

Според защитата правната квалификация, приета от съда, не е правилна, а именно, че се касае за особено тежък случай. Проблем са и фактите, които е приел съдът, за да обоснове високата обществена опасност на подсъдимия. Адвокатът поиска делото да бъде върнато за ново разглеждане или решението да бъде изменено, като деянието бъде преквалифицирано. Той отчете, че подсъдимият никога, по никакъв начин не е отричал своята вина.

В последната си дума Начо Пантелеев каза, че съжалява и че никога, по никакъв начин не му е минавало през ума да отнеме човешки живот. Той помоли за справедлива присъда.

От върховната касационна прокуратура отбелязаха, че двата съдебни състава досега са извършили внимателна проверка на доказателствата, както и че законът е приложен правилно. Според прокуратурата констатациите на съда относно квалификацията и обществената опасност се извеждат както от причинената смърт и унищожените автомобили, така и от данните за поведението на подсъдимия като водач 20 минути преди произшествието. Той се е движил със 165 км/ч, а Ферарио Спасов със 70 км/ч при ограничение от 90 км/ч и недобра пътна обстановка. Според данните по делото Пантелеев е извършил и други пътни нарушения преди катастрофата. Частните обвинители подкрепиха позицията на прокуратурата да не се уважава жалбата на подсъдимия.

БТА припомня, че катастрофата, при която загина Ферарио Спасов, се случи на 11 ноември 2023 г., около 16:40 часа, на първокласен път София-Варна, край великотърновското село Шереметя. Начо Пантелеев бе осъден на две инстанции.