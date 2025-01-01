Руската централна банка (ЦБР) обяви днес, че е завела дело в арбитражен съд в Москва срещу Euroclear ("Юроклиър"), като обвинява една от най-големите европейски депозитарни институции в това, че незаконно ѝ пречи да получи достъп до собствените си замразени средства и ценни книжа.

Искът идва на фона на усилията на ЕС да одобри план за набиране на средства за Киев през 2026–2027 г., използвайки доходите от 210-те милиарда евро (232 млрд. долара) активи на ЦБР, замразени в целия Съюз.

В четвъртък посланиците на страните от ЕС се договориха средствата да останат замразени без необходимост от единодушно подновяване на всеки шест месеца, за да се предотврати възможно вето от страна на проруски настроените Унгария и Словакия. Днес финансовите министри на ЕС трябва да одобрят мярката официално - решение, което на практика обвързва размразяването на активите с края на руската инвазия в Украйна.

Очаква се лидерите на ЕС да разгледат както замразяването на руските активи, така и структурата на заема за Украйна на срещата си на 18 декември, пише MoscowTimes.

Euroclear, базирана в Белгия, държи най-големия дял от замразените руски държавни активи в Европа - 185 милиарда евро (217 млрд. долара), блокирани вследствие на санкциите на ЕС.

Руската централна банка: Плановете на ЕС да използва активите ни са незаконни

„Действията на Euroclear нанесоха щети на Банката на Русия, тъй като ѝ попречиха да управлява средствата и ценните книжа, които ѝ принадлежат“, заяви ЦБР в прессъобщение.

В отделно изявление ЦБР предупреди, че ще оспорва „недвусмислено“ всеки опит на Европейския съюз да използва замразените руски активи за финансиране на заеми за Украйна - в руските съдилища, в чужди юрисдикции и пред международни трибунали.

„Банката на Русия си запазва правото, без допълнително уведомление, да започне да прилага всички налични правни и други механизми за защита на своите интереси, ако Европейският съюз продължи да развива или изпълнява тези предложени инициативи“, се казва още в текста.

Европейската комисия предложи „репарационен заем“ на стойност около 90 милиарда евро, който Украйна би трябвало да изплаща само ако и когато Русия плати военни репарации - правна конструкция, целяща да избегне директна конфискация.

Правителствата на ЕС ускориха работата по предложението през последните седмици, след като подкрепен от САЩ мирен план очерта алтернативна употреба на същите руски активи - нещо, за което някои европейски официални лица казаха, че предоставя на Москва по-благоприятни условия.

Предложението на ЕС среща както правни, така и политически препятствия, като Белгия настоява за гаранции, че няма да поеме сама риска от бъдещи руски съдебни искове.