Руската централна банка определи като незаконни публикуваните предложения на Европейския съюз за използване на нейните замразени активи и предупреди, че си запазва правото да предприеме всички налични действия за защита на интересите си. Това се посочва в съобщение, разпространено днес на официалния ѝ уебсайт.

„Механизмите за пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия, както и всякакви други форми на неразрешено използване на активите ѝ, са незаконни и противоречат на международното право, включително нарушават принципите на суверенния имунитет“, заявява регулаторът.

Банката се позовава на прессъобщение на Европейската комисия от 3 декември, в което се очертават две решения за финансиране на нуждите на Украйна през 2026–2027 г., както и на проект за нормативен акт със същата дата. Според едно от решенията Комисията ще може да заема средства от финансови институции в ЕС, които държат замразени руски активи, с цел отпускане на репарационен заем за Украйна.

Регулаторът подчертава, че в случай на по-нататъшно придвижване или реално прилагане на тези инициативи, „Банката на Русия си запазва правото без допълнително уведомление да пристъпи към използване на всички налични правни и други механизми за защита на интересите си“.

Вчера датското председателство съобщи, че ЕС започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на съюза, с цел да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна, припомня БТА. Също вчера и белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна.