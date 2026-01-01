Близо 350 кг наркотици, сред които кокаин и марихуана, са открити при щателна митническа проверка на товарен автомобил на 8 октомври. Дрогата е била укрита в специално изработен тайник и в палети с фъстъци, предназначени за компании извън България. Това съобщи Иво Поаков, началник отдел „Борба с наркотрафика“ в ТД Митница Русе, съвместно с Агенция „Митници“, на брифинг по повод досъдебно производство за контрабанда на наркотични вещества.

Агенция „Митници“

Камионът е бил селектиран за щателна проверка въз основа на рискови индикатори. При инспекцията митническите служители открили специално изработен тайник, в който били укрити 19 кг кокаин, разпределени в еднокилограмови пакети.

Разбиха канал за трафик на дрога на ГКПП „Лесово“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

При последвалата проверка на товара, след разтоварването му от палетите, е използвано и служебно куче. То реагирало на един от палетите, което довело до откриването на още 329 кг марихуана.

Агенция „Митници“

Наркотичното вещество било укрито в общо четири палета с фъстъци, предназначени за компании извън страната. Тепърва предстои да се установят получателите на дрогата и отговорността на фирмите, които са замесени в този трафик.

25-годишният шофьор е задържан, той е български гражданин. „Крайната точка на фъстъците е Гърция - поне по документи“, заключи Иво Поаков.

Агенция „Митници“

„В момента тече мярката за неотклонение и очакваме съдът да се произнесе. Наказанието е от 10 до 15 години затвор и глоба от 50 000 до 100 000 евро“, каза Владислав Влашев, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин.