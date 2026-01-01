Двама непълнолетни са установени с наркотици в Разград, съобщиха от полицията. На 8 октомври при полицейска проверка в централната градска част е засечен 15-годишен криминално проявен и известен на Детска педагогическа стая младеж.

При личен обиск у него е открита кутия с джъмпер амфетамин. В хода на разследването е установено, че тийнейджърът е извършител и на кражба от бензиностанция на 5 октомври около 21.30 часа изчезнала бутилка уиски от търговския обект.

При предприетите оперативни действия служители на РУ-Разград достигнали до другия младеж, 17-годишен, криминално проявен, у когото са намерени електронна везна и полиетиленов плик с амфетамин.

По случая са образувани две досъдебни производства по чл.354 А, ал.3 от НК и проверка по чл.194, ал.1 от НК.