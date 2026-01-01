Гръцките власти задържаха над 300 килограма канабис и над 35 килограма кокаин, съобщава гръцката телевизия "Скай". Наркотиците са открити при полицейска акция, проведена в различни части на област Атика.

По случая са задържани двама чуждестранни граждани и един гръцки гражданин. Издирва се още един човек, за когото се предполага, че е част от престъпната мрежа.

Част от канабисът е бил разпределен в пакети, наричани "шоколади", на които са били залепени снимки на Доналд Тръмп, Пабло Ескобар и Бенямин Нетаняху. Според полицията снимките са били използвани или като вид игра за участващите в трафика, или като кодови названия при разпространението на наркотика на пазара. Властите предполагат, че поръчката на дрогата може да става кодирано с изрази като "донеси един Ескобар".

Установено е, че задържаният наркотик е бил замразен, като се предполага, че е бил държан във фризер. Според полицията дрогат