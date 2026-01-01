Полицията издирва по молба на близките ѝ Мариета Миткова Вълчева на 34 години от Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

По данни на майка ѝ Мариета Вълчева е в неизвестност от 1 септември.

Висока е около 165 см, с нормално телосложение, продълговато лице, кестенява коса, пъстри очи, с множество татуировки по ръцете и краката. Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие.

От полицията молят всички, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112 или на тел. 054 800-588.