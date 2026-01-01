Изложба на 53 църковни предмета, заведени под 48 инвентарни номера, които България предаде на Гърция в рамките на споразумението за връщането на тленните останки на цар Самуил, е открита в Музея на византийската култура в Солун, съобщи гръцкото Министерство на културата на официалния си сайт.

Изложбата e открита от гръцкия министър на културата Лина Мендони и ще може да бъде разгледана до 5 ноември, след което ценностите ще бъдат предадени на манастирите и църковните институции, от които произхождат, се посочва в информацията.

Сред експонатите са икони, богослужебни съдове, кръстове, реликварии за съхраняване на свети мощи, свещенически одежди, архиерейски трон, дървена врата и аналой – поставка за богослужебни книги и икони. Представени са и рипиди – богослужебни ветрила, използвани при православните църковни служби. Предметите датират от XVI до XIX век и произхождат основно от манастирите „Свети Йоан Предтеча“ край Серес и „Богородица Икосифиниса“ в Северна Гърция.

При откриването Лина Мендони подчерта, че споразумението с България създава възможност гръцки специалисти да проучват и документират и други предмети и ръкописи в български музеи и институции.

Директорът на Музея на византийската култура Флора Караяни представи експонатите и обясни, че произходът им е установен въз основа на надписите върху самите предмети и наличната научна литература.

Църковните ценности бяха предадени на Гърция по силата на меморандум за разбирателство, подписан между министрите на културата на двете страни на 29 септември тази година. В рамките на същото споразумение Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил, открити през 1965 г. в базиликата „Свети Ахил“, както и други човешки останки и антропологичен материал, намерени в четири саркофага в храма.