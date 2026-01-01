В периода от 21 септември до 9 октомври експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София извършиха общо шест проверки на територията на ТЕЦ „Република“ в Перник и установиха нарушения, съобщиха от РИОСВ.

Проверките обхванаха двете дружества, осъществяващи дейност на производствената площадка – „Топлофикация – Перник“ АД, оператор на централата, и „Хийт Енерджи“ ООД, което стопанисва инсталация за сушене на твърди горива.

При проверка на 7 октомври на ТЕЦ „Република“ експертите установиха компрометирани участъци от мазилката на тухления газоход, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор №5 към сероочистващата инсталация. Уврежданията създават предпоставки за изпускане на серни оксиди и са източник на неприятна задушлива миризма. Също на 7 октомври в Автоматичната измервателна станция „Перник – Център“ бяха регистрирани превишения на средночасовата норма за серен диоксид и на средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10).

За установените нарушения на условия от комплексното разрешително на „Топлофикация – Перник“ АД са предприети административнонаказателни мерки и са дадени предписания за възстановяване на компрометираните участъци от тухления газоход.

Установиха нарушения на условията в комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“

С отделно предписание директорът на РИОСВ – София разпореди ограничаване на производствената мощност на горивната инсталация съгласно Условие 2 от комплексното разрешително. Определено е натоварване не повече от 103 MW на работещия парогенератор №5. Срокът за изпълнение на предписанията е до 22 октомври 2026 г.

При проверките на „Хийт Енерджи“ ООД са установени и неорганизирани емисии от инсталацията на дружеството. Дадени са предписания за отстраняване на компрометираните участъци.

РИОСВ – София ще продължи контрола върху дейността на двете дружества и ще извърши последващи проверки за проследяване изпълнението на предписанията и предприетите мерки за ограничаване на емисиите.

От началото на годината до 9 октомври на „Топлофикация – Перник“ АД са извършени общо осем проверки, при които са установени нарушения и са дадени предписания за отстраняването им. Дружеството е изпълнило предписанията в определения срок. На ТЕЦ „Република“ са съставени и четири акта за нарушения на условия от комплексното разрешително, установени в края на 2025 г.

Извънредна проверка на „Топлофикация - Перник“ и компенсации за потребителите, засегнати от проблеми с топлоснабдяването и подаването на битова гореща вода поиска омбудсманът Велислава Делчева през май тази година. Сигналите са постъпили в рамките на няколко часа в четвъртък от граждани в различни райони на града, сред които улиците „Найчо Цанов“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Искър“, „Бучински път“, „Рашо Димитров“, „Юрий Гагарин“, както и кварталите „Димова махала“ и „Изток“, и района около площад „Кракра Пернишки“.