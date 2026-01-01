Нарушения на условията в комплексното разрешително на „ТЕЦ Бобов дол“ АД установиха от Регионална инспекция по околната среда и водите-София (РИОСВ) при изненадващи проверки на 15 и 16 април. Това съобщиха от екоинспекцията.

Проверките са осъществени както извън производствената площадка, така и на територията на централата, като е извършен обход на няколко точки в района с цел визуален контрол за наличие на организирани и неорганизирани емисии.

При огледите са установени неорганизирани емисии от сградата на котелния цех, газоходите и други участъци от производствената площадка, както и организирани емисии от изпускащи устройства на инсталацията.

В хода на проверките е констатирано, че част от отпадъчните газове, формирани при работата на енергийните котли, не преминават изцяло по определения технологичен път през предвидените пречиствателни съоръжения, включително сероочистващата инсталация, а се изпускат като неорганизирани емисии през компрометирани участъци на газоходите. Това представлява нарушение на условията, заложени в действащото комплексно разрешително на дружеството.

За установеното нарушение е стартирана административнонаказателна процедура, като в законоустановения срок ще бъде издадено наказателно постановление.

РИОСВ ще продължи засиления контрол върху дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ АД с цел гарантиране спазването на екологичното законодателство и недопускане замърсяване на атмосферния въздух в района.

В началото на април от РИОСВ започна нова наказателна процедура срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха отново след извънпланова проверка.