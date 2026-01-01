Заради постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ АД експерти на РИОСВ – София извършиха вчера извънпланова проверка на място, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

По време на проверката са констатирани неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация.

Установено е, че част от потоците от емисии, формирани в горивната инсталация, не преминават по определения в комплексното разрешително технологичен път. Това означава, че те не преминават през всички задължителни пречиствателни съоръжения – електрофилтри и сероочистващи инсталации, и се изпускат преждевременно в атмосферния въздух.

За установеното нарушение е стартирана административно-наказателна процедура, като предстои да бъде издадено наказателно постановление.

РИОСВ – София следи ежедневно дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ АД. Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани. При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство.

Само от началото на годината експертите на РИОСВ – София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения.

РИОСВ – София ще продължи да упражнява строг контрол върху работата на „ТЕЦ Бобов дол“ АД с оглед опазване качеството на атмосферния въздух.