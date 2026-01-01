Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори обект за обществено хранене в Бобошево след сигнал за съмнение за хранителен инцидент.

Шестима души, сред които две деца, са настанени в болница, а други седем са на домашно лечение. Сред оплакванията на хората, присъствали на погребение в града, са неразположение и повръщане. Причината за състоянието им все още се изяснява.

По първоначална информация около 30 души са присъствали на траурното събитие, на което е била поднесена храна, предварително приготвена в механа в Бобошево. Обектът е проверен съвместно от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кюстендил, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил и Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

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При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

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От механата е взета проба от суровината, използвана за приготвянето на кюфтетата. От присъствали на погребението са предоставени проби и от готовата храна – кюфтета и картофена салата, която е била консумирана там. Очакват се резултатите от лабораторното изследване.

БАБХ продължава действията си съвместно с компетентните институции. След получаване на лабораторните резултати и съпоставянето им с останалите данни по случая ще може да се направи по-ясна преценка за възможната причина за неразположенията.