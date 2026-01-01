Хуманоиден робот и четирикрак робот, по-известен като робот-куче, бяха застраховани в Румъния, съобщават местните медии. Според застрахователната компания Asirom Vienna Insurance Group и брокера Safety Broker, сключили и посредничили по договора, това е първата по рода си застрахователна полица за такъв тип високотехнологични активи на румънския пазар, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Общата стойност на двете машини надхвърля 140 000 евро. Застрахованият хуманоиден робот е от модела Unitree H1, оборудван с усъвършенствана изчислителна платформа за изкуствен интелект и притежаващ висока мобилност и прецизност при движение. Двете устройства имат широк спектър на приложение в съвременната индустрия и логистика. Те могат да се използват за провеждане на технически инспекции, транспортиране на предмети или за извършване на специфични операции в трудни, отдалечени и опасни за хората зони.

Застрахователната компания и брокерът посочват, че този пионерски застрахователен продукт отваря нова страница на румънския пазар. Той отговаря на бързото навлизане на модерните технологии, роботиката и изкуствения интелект в реалния бизнес сектор, където защитата на скъпоструващото оборудване от физически и оперативни рискове става ключова.