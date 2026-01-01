Петима души са задържани след три отделни случая на насилие в Кърджали и региона. Сред пострадалите са 53-годишна жена, нападната от трима души пред магазин, 21-годишен мъж, бит пред заведение, както и жена и синът ѝ, станали жертва на домашно насилие, съобщиха от полицията.

При първия инцидент скандал пред магазин в Кърджали прераснал във физическа саморазправа. Двама мъже на 35 и 57 години и 26-годишна жена нанесли побой на 53-годишна.

Тримата нападатели са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувана е проверка за хулиганство, като причините за конфликта се изясняват.

При друг случай 24-годишен мъж е задържан, след като нападнал и ударил 21-годишен пред заведение в Кърджали. Инцидентът е станал сутринта на 11 октомври. По случая се извършва проверка за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди.

Домашно насилие е регистрирано и в село Звезделина. При семеен скандал 66-годишен мъж нанесъл удари на съпругата и сина си.

Той е задържан за срок до 24 часа. Започната е проверка за причинени телесни повреди в условията на домашно насилие.