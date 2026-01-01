Временно е затворен за движение главен път Велико Търново - Русе, поради катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.

Произшествието е станало тази вечер около 20:00 ч., преди горнооряховското село Поликраище. По първоначална информация са се ударили два товарни автомобила с турска регистрация.

Катастрофа между две коли и камион във Великотърновско, пострадало е дете

Пострадал е шофьорът на единия. Той е откаран за преглед в Спешна помощ. Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол, а пробите са отрицателни.

По първоначална информация единият камион е връхлетял и ударил задната част на ремаркето на другия тежкотоварен автомобил. При силния сблъсък част от превозвания товар се е разпиляла върху пътното платно. Инцидентът е станал при мокра пътна настилка и намалено сцепление, съобщава NOVA.

Екипи на полицията пренасочват автомобилите през село Първомайци, а причините за произшествието са в процес на изясняване.

Около 19:30 ч. друг тир е катастрофирал край село Масларево в община Полски Тръмбеш. Пострадали няма, автомобилът не пречи на движението.

По-рано през деня катастрофа с пострадал затрудни движението край село Иванча, община Полски Тръмбеш.