Сайтът на президентството не поддържа адреса си на кирилица, а съдържанието предпочита руската форма на кирилица, вместо да използва българската. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в своя фейсбук публикация, цитиран от пресцентъра на партията.

„Щом Йотова толкова много иска всичко да е на кирилица, защо президентството няма домейн "президент.бг" - това не просто се поддържа технически, а е задължение“, пита Божанов.

Той цитира и съответната наредба от Закона за електронното управление, писана лично от него преди десетилетие. Там е записано, че официалните домейни, използвани от административните органи, трябва да са в националните домейни от първо ниво (ccTLD) – ".bg" на латиница и ".бг" на кирилица [..].

"Да, формално президентът не е административен орган, но ако води такава тежка борба за кирилицата, би трябвало за 9 години вицепрезидент и 9 месеца президент това общо изискване да е било приложено и към президентството", смята Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” припомни, че докато е бил министър на електронното управление, е започнал инициатива за използване на българска форма на кирилица.

"Пример за това е малкото "г" и "т" да приличат на ръкописните, а не на главните печатни. Според част от правилата, които публикувах тогава за обществено обсъждане и впоследствие бяха приети, в интернет страниците се ползват само шрифтове, които включват знаците от българската форма на кирилицата", подчерта той.

Божанов заяви още, че редица институции вече са сменили шрифтовете на сайтовете и използват българската форма на кирилицата. "Сайтът на президентството обаче още не използва българската форма на кирилицата, а кара с руската. Явно борбата за кирилицата е само на думи. Но като стигнем до реалните букви, се разчита на наши инициативи през годините", заключва той.

В края на март тази година по инициатива на президента Илияна Йотова се състоя третия Международен форум за кирилицата на тема „Духовното наследство в дигиталния век“. В приветствието си държавният глава акцентира върху отговорността да пазим и развиваме българския език в дигиталната епоха. По думите на Йотова азбуката и езикът са най-ценното наследство на България и основа на националната ни идентичност. Наша грижа е да пазим българския език, призова тя.