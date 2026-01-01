Саудитска Арабия съобщи за нова вълна ракетни атаки и нападения с дронове срещу страната, предаде Ройтерс.

Междувременно летището в Рияд остава затворено след смъртоносния ракетен удар в събота срещу терминала за заминаващи пътници, за който отговорност поеха подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси.

Ръководената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя правителствените сили в Йемен, съобщи за нови приближаващи ракети и дронове. Засега няма информация дали те са били прехванати.

От миналата седмица хусите извършват нападения срещу саудитски летища и петролни съоръжения на фона на бързо ескалиращия конфликт, който се разраства като част от по-широкото регионално противопоставяне между САЩ и Иран.

Атаките доведоха до затварянето на части от въздушното пространство на Саудитска Арабия и до преустановяване на полетите от летището в Рияд. Въздушният трафик над столицата е почти напълно спрян, въпреки че градът е домакин на голяма международна енергийна конференция.

Саудитска Арабия се намира в особено сложно положение, след като отново се включи активно в гражданската война в Йемен с цел да изтласка хусите от стратегически важния проток Баб ел Мандеб, през който преминават петролни доставки, и да предотврати по-нататъшното им териториално настъпление след бързите успехи на групировката през септември.

Подкрепяните от Рияд йеменски сили са постигнали известен напредък срещу хусите в района на Баб ел Мандеб, но продължават да изпитват затруднения на други фронтове. Според йеменски военни източници може да мине известно време, преди засиленият военен натиск върху бунтовниците да даде осезаеми резултати.

Междувременно Иран, който от дълги години е регионален съперник на Саудитска Арабия, предложи да посредничи между Рияд и подкрепяните от Техеран хуси.

"Многократно сме заявявали готовността си да съдействаме за установяването на диалог между страните", каза говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи.

Въпреки засилените саудитски въздушни удари срещу хусите, включително нападенията срещу провинция Ал Джауф, за които съобщи днес йеменската телевизия, бунтовниците не показват признаци, че възнамеряват да прекратят атаките срещу инфраструктурата на Саудитска Арабия.

Групировката многократно е заплашвала да атакува летища, въздушното пространство и петролни съоръжения в кралството. Петролният сектор е основен двигател на саудитската икономика и има централно значение за амбициозните планове на страната за икономическо развитие.

На провеждаща се днес енергийна конференция саудитският министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман заяви, че страната ще продължи да привлича инвестиции като част от по-широките си цели за икономическо развитие.

На този фон съседните Обединени арабски емирства (ОАЕ) призоваха за възобновяване на съвместните действия на държавите от Персийския залив в областта на сигурността и отбраната в отговор на нападенията.

Съветникът на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш заяви, че атаките срещу Саудитска Арабия застрашават сигурността на всички държави от Персийския залив. Според него пренебрегването на общата регионална сигурност е насърчило други сили да предприемат все по-дръзки действия срещу страните от региона.

Саудитска Арабия и ОАЕ дълги години бяха съюзници в конфликта в Йемен, но подкрепяха различни формирования в рамките на военната коалиция, застанала на страната на йеменското правителство. Това доведе до разногласия между двете държави през миналата зима.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че Вашингтон обмисля възможността да се присъедини към Саудитска Арабия при нанасянето на удари срещу хусите. Засега обаче няма признаци САЩ да са предприели подобни военни действия.