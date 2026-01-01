Полицията в Павликени разследва побой над жена, при който тя е получила леки телесни повреди. По първоначални данни нападението е извършено от четирима маскирани мъже.

Сигналът е подаден вчера по обяд от Спешна помощ – Павликени за пациентка с травми след нанесен побой.

При последвалите полицейски действия е установено, че инцидентът е станал в събота около 23:30 ч. в Павликени.

По образуваното досъдебно производство продължават процесуално-следствените действия за изясняване на обстоятелствата около нападението и установяване на извършителите.