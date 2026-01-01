От началото на юли Илон Мъск тихомълком е вложил над 276 млн. долара в републикански групи и неговия суперкомитет по политически въпроси (PAC), като е изградил огромна оперлация, която да помогне на партията да се пребори с трудностите на междинните избори.

Зашеметяващата сума пари прави Мъск, най-богатият човек в света, най-големият известен дарител в междинните избори. Представители на Мъск предоставиха несъобщавани досега данни за политическите му дарения на „Ню Йорк Таймс“ преди крайния срок за подаване на федерални документи в четвъртък.

В опит да запази мнозинството на републиканците в Сената, той е дарил общо 158 млн.долара това лято на Фонда за лидерство в Сената, основният суперкомитет по политически въпроси (PAC), подкрепящ кандидатите на партията за Камарата на представителите, според неговия екип. В обобщение, това е едно от най-големите политически дарения в американската история и повече от това, което демократическият съперник на групата е събрал от всички свои дарители през това тримесечие.

Мъск е изградил и голяма операция за привличане на гласоподаватели от Републиканската партия чрез супер PAC, който основава през 2024 г., America PAC. Това лято той дари над 76 млн. долара на групата, която от своя страна похарчи толкова за изграждането на обширна програма за привличане на гласоподаватели от Републиканската партия, за да се опита да привлече труднодостъпни републикански избиратели. Групата е активна в оспорваните избори за седем места за Сената и близо три дузини такива за Камарата на представителите.

„Ню Йорк Таймс“ отбелязва, че Мъск вече е дал много повече пари, около 366 млн.долара, на федерални комисии по време на изборния цикъл 2025-26 г., отколкото по време на изборите през 2024 г., когато похарчи приблизително 290 млн. долара, за да помогне за завръщането на президента Тръмп и републиканците на власт. Той е дал дори повече в неразкрити дарения по време на двете избори, според хора, запознати с даренията.