54-годишен чуждестранен гражданин е задържан във Варна, след като подал банкнота от 50 евро на полицейски служител при проверка за неправилно паркиран автомобил.

Случаят е от неделя вечерта. Около 21:17 ч. бил подаден сигнал за кола, паркирана върху пясъка на плаж „Кабакум“. Изпратеният на място екип на Пето районно управление установил нарушението.

Когато представял документите си, водачът подал на униформения свидетелството си за управление заедно с банкнотата от 50 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.