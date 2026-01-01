САЩ и техни съюзници, включително Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Германия, днес отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия, след като британският премиер Анди Бърнам заяви днес, че е „много вероятно“ предизвикалият сериозни опасения предполагаем план за нападение срещу авиобазата на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“ във Великобритания да е бил координиран в Иран и че почти сигурно е бил ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Франс прес.

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„Всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо“, се казва в съвместното изявление на външните министри на 29 страни, публикувано от Държавния департамент на САЩ и британското външно министерство.

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Министрите на външните работи на Австралия, Австрия, Белгия, България, Канада, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и САЩ осъждат по най-категоричен начин употребата от страна на Иран на атаки с насилие, включително действията, свързани със заговор за убийства, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности срещу нас и нашите партньори, пише още в декларацията.

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Признаваме заключението на Великобритания, че Иран участва в случая във военновъздушната база „Феърфорд“ на 27 септември, пишат страните. Великобритания също така заключи, че този случай демонстрира продължаващата готовност на КГИР да разширява враждебната си дейност извън границите си чрез тайни мрежи и посредници.

Това се случва на фона на неотдавнашната вълна от атаки в цяла Европа, насочени срещу еврейски общности, ирански журналисти и американски интереси, за които отговорност пое организацията „Харакат Ашаб ал Ямин ал Исламия“, се казва в декларацията.