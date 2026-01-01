Посланикът на Иран във Великобритания Али Мусави отрече Техеран да има каквато и да било роля в предполагаем заговор за нападение срещу британската военновъздушна база „Феърфорд“, съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на иранската държавна информационна агенция ИРНА.

Мусави заяви, че Иран е готов да сътрудничи на британските власти при разследването на случая.

Франс прес добавя, също позовавайки се на новинарската агенция ИРНА, че иранският посланик е призовал британското правителство да представи доказателства в подкрепа на обвиненията си, ако разполага с такива.

„Иранският посланик Али Мусави отново категорично отхвърли обвиненията, че Техеран е замесен в случая във военната база Феърфорд“. „Нека ако има доказателства за твърденията си, британското правителство да ги предостави.“

По-рано днес британския премиер Анди Бърнам заяви, че е „много вероятно“ предполагаемият план за нападение срещу авиобазата „Феърфорд“ във Великобритания да е бил координиран в Иран и че почти сигурно е бил дирижиран от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).