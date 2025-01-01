Хизбула заяви, че има право да се защитава срещу Израел и отхвърли перспективата за каквито и да било политически преговори между Ливан и южния му съсед.

Изявлението дойде, след като Израел предупреди, че може да засили операциите си в Ливан срещу Хизбула, а премиерът Бенямин Нетаняху обвини групировката, че се превъоръжава.

„Потвърждаваме нашето законно право да се защитаваме срещу враг, който налага война на нашата страна и не спира атаките си“, каза Хизбула, цитирана от АФП.

Военното движение, което се ползва с подкрепата на Иран, отхвърли и перспективата за „каквито и да било политически преговори“ между Ливан и Израел, твърдейки, че такива преговори „няма да служат на националния интерес“.

Хизбула нарече своето изявление отворено писмо, адресирано до ливанския народ и неговите лидери.

По-късно днес, 6 ноември, ливанското правителство ще проведе преговори, за да разгледа напредъка в усилията си за разоръжаване на войнствената групировка. Хизбула е единственото движение, което отказа да предаде оръжията си след гражданската война от 1975-1990 г.

Групировката заяви, че остава ангажирана с примирието, постигнато с Израел миналата година, след месеци на враждебни действия, които ескалираха в пълномащабна война.

Въпреки споразумението от ноември 2024 г., Израел поддържа войски в пет района в южната част на Ливан и продължава да нанася редовни удари.

Като част от споразумението ливанското правителство нареди на армията да изготви план за разоръжаване на Хизбула, но израелският министър на отбраната Израел Кац миналата седмица обвини ливанския президент Жозеф Аун, че „бави нещата“.

„Ангажиментът на ливанското правителство да разоръжи Хизбула и да я изтегли от Южен Ливан трябва да бъде изпълнен. Максималното прилагане на закона ще продължи и дори ще се засили – няма да допуснем никаква заплаха за жителите на север“, каза той.

Междувременно Нетаняху обвини Хизбула, че се опитва да се превъоръжи, след като претърпя огромни загуби в последната война с Израел.

През септември 2024 г. Израел уби дългогодишния лидер на движението Хасан Насрала, както и много други висши лидери в хода на войната.

След прекратяването на огъня САЩ засилиха натиска върху ливанските власти да разоръжат групировката, което срещна съпротивата на Хизбула и нейните съюзници.

През последните седмици Израел засили ударите си срещу Ливан. Страната обикновено твърди, че целта са позиции на Хизбула.