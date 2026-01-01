България не е страна в конфликта в Близкия изток и по никакъв начин не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран, това потвърди премиерът Андрей Гюров по време на блицконтрола и въпрос от депутатите в парламента за това какво се случва с американските военни самолети на летище "Васил Левски".

Конфликтът Израел-САЩ-Иран и американските военни самолети в България

„На територията на нашата страна и в нашето въздушно пространство не се предприемат никакви действия, които са свързани с тези акции на САЩ и Израел. Няма никаква промяна относно заявената нота за засилено предно присъствие на наши съюзници на наша територия и това не предполага взимане на решения в Народното събрание. Това, което мога аз да потвърдя, е, че съм изискал от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат преместени от гражданското летище, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа“, посочи Гюров.

По думите на депутатите от "Възраждане" тези самолети са за зареждане на военна техника, участваща в конфликта в Близкия изток и изразиха огромно притеснение за това дали небето над България е защитено и има ли подсигуряване на достатъчна противъздушна отбрана. Служебният премиер отговори, че ясно се вижда как определени политически сили се опитват да създават паника сред българските граждани, за да я използват за политическа пропаганда.

"Служебното правителство няма да участва в такива действия. Нашата цел е да осигурим спокойствие и да предоставяме факти, които да не се ползват за внушения", допълни министър-председателят.

Евакуацията на българите в Близкия изток

Относно евакуацията на българите, намиращи се в Близкия изток, Гюров заяви, че служебното правителство прави всичко възможно, за да помогне на нашите сънародници в беда, намиращи се в невралгичните точки на конфликта.

"Евакуацията тече от ден едно в една много организирана и координирана работа на Министерството на транспорта, Министерството на външните работи и Министерството на туризма. Британските власти, например, започнаха да извеждат своите граждани едва вчера. Какво е направено до момента? За Обединените арабски емирства (ОАЕ) въздушното пространство там е отворено, така че могат да се извършват граждански полети. Дал съм задача всички туроператори да организират извеждането на своите клиенти по най-бързия възможен начин", посочи той.

Какви полети са извършени със спасяване на българи до момента?

► На 5 март, 02:15 ч. в България кацна полет на Държавен авиационен отряд от Абу Даби с 85 души на борда;

► На 5 март, в 03:30 ч. в България кацна специалет полет на авиокомпания "Гъливер" от Дубай с 326 души на борда;

► На 5 март, в 19:45 ч. в България кацна специален полет на "България еър" от Дубай с още 180 души;

► Потвърден е следващ полет от Дубай за София на "Гъливер" за още 326 души. Планиран час за пристигане в България - в 01:30 ч. на 7 март;

► За Оман - на 5 март, в 17:50 ч. кацна полет на "България еър" със 111 души на борда. Други 7 души напускат Оман със съдействието на МВнР по индивидуални маршрути;

► За Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар е извършена евакуация на общо 21 български граждани с полет на Австрия от Рияд до Виена по линия на Механизма за сътрудничество на ЕС - 14 души от Бахрейн, 6 от Саудитска Арабия и 1 от Катар; Към настоящия момент в Катар въздушното пространство е затворено, работи се със съюзнически държави за извеждане на българските граждани; Към момента са постъпили за съдействие искания за извеждане на 310 души - възможно е да стане по сухопътен маршрут от Доха до границата със Саудитска арабия и след това с полет от Рияд

► За Израел - към момента 14 краткосрочно пребиваващи български граждани са изведени от посолството на Тел Авив със съдействието на друга държава-членка в ЕС; Оказано е съдействие и на още 2 други граждани;

► За Кувейт - продължава да е затворено въздушното пространство и не работи гражданско летище. 11 български граждани са потърсили съдействие за евакуация. Първата група от трима българи ще бъде изведена сухопътно до Рияд, след което ще се завърнат в България с търговски полет;

► За Иран - на 4 март са изпратени указания към посолството на България в Техеран за евакуация на състава. Общо 10 души - те са напуснали Техеран сухопътно рано сутринта на 5 март и са пресекли границата на Азербайджан след известно забавяне, което се е получило на тази граница във връзка с българите в Азербайджан. Чрез посолствто в Багдад се оказа кризисно съдействие на българска гражданка, която иска да напусне Иран. Очаква се в днешния ден тя да бъде изведена сухопътно;

► 130 български туристи са получили съдействие за напускане на Йордания;

► 20 българи са евакуирани от Ирак сухопътно през границата с Турция или Йордания;

Съгласно правилника на Народното събрание, в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание. Всяка парламентарна група има право на по два актуални устни въпроса, а депутатите, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.

След блицконтрола е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите от служебния кабинет Емил Дечев, Атанас Запрянов, Ирена Младенова, Сергей Игнатов, Иван Христанов, Юлиян Попов и Трайчо Трайков.