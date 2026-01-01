36-годишен мъж от село Крупник е задържан от полицейски служители на Второ районно управление – Благоевград заради нанесен побой.

Инцидентът е станал в следобедните часове на 24 април в центъра на селото. По данни на полицията мъжът е нанесъл удари с юмруци в областта на лицето и тялото на 59-годишен свой съселянин.

В резултат на нападението пострадалият е получил фрактура на носа.

За случая е уведомена Районната прокуратура – Благоевград, като е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.