Седем души са задържани, а двама мъже и възрастна жена са пострадали при масов бой между две враждуващи ромски фамилии в Хасково.

Инцидентът е станал пред блок 42 в квартал „Орфей“.

По първоначална информация между двете фамилии съществува дългогодишен конфликт, свързан с предишни сблъсъци, включително убийство и вандалски прояви срещу имущество.

Бой между ромски кланове в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Собственичката на потрошен автомобил – Севджан Мехмедали – твърди, че едната фамилия се е самонастанила в необитаема къща в района и оттогава създава сериозни проблеми на живущите. По думите ѝ, членовете ѝ често влизали в конфликти със съседи, не работели и се прехранвали с кражби.

Тя допълва, че напрежението между двете фамилии не е от вчера и в миналото е имало многократни сбивания. По нейните твърдения, при един от предишните инциденти близка на един от участниците е намушкала и убила неин роднина.

Фамилии се сбиха в Ловешко, мъж е в болница

Междувременно, в същия район – на ул. „Ястреб“ – в понеделник е станал друг тежък инцидент, при който двама мъже са били прободени с нож след сбиване.

Разследването по двата случая продължава.