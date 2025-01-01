Фамилии се сбиха в село Ъглен, община Луковит, съобщиха от полицията. Агресията е станала на 13 октомври.

В хода на работата е установено, че се е възобновил съществуващ конфликт между двете фамилии - баща на 49 години и синът му на 28-години от една страна и двама братя на 26 и 38 години от друга, всички жители на селото.

Мъжете са се сбили на площада, като са си разменяли взаимно удари, в резултат на което с наранявания са и четиримата. По-тежко е пострадал 49-годишният, който е откаран за лечение в плевенска болница.

Задържани са двамата братя и по случая се води разследване.