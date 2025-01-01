варненската полиция отчете сериозен успех в борбата с наркопрестъпността, след проведени специализирани операции по линия „Противодействие разпространението на наркотични вещества“.

Само за ден служителите на реда задържаха трима души - замесени в различни престъпни дейности, свързани с производството и разпространение на забранените субстанции, съобщиха от ОД на МВР.

Първият случая е свързан с 26-годишен мъж, засечен в момент на разпространение на марихуана. При последвалото претърсване в дома му, криминалистите открили и иззели около 50 пакетчета със същото наркотично вещество, подготвено за разпространение.

Втората акция е довела до задържането на 30-Годишен варненец, който бил хванат в момент на полагане на грижи за растения от рода на конопа. „Тревата“ се намирала в специално оборудвано помещение, пригодено за отглеждане на растителността - при контролирани условия.

В третия случай е арестувана 39-годишна жена. При обиск у нея са намерени над 10 броя пълнители за вейп устройства, съдържащи канабиноиди. По случаите са образувани досъдебни производства.

Работата, по документирането на престъпната дейност на задържаните, продължава под надзора на прокуратурата. Специализираните полицейски операции през изминалия ден, са част от последователните усилия за ограничаване на разпространението на наркотици на територията на ОД НА МВР и за предпазване на младите хора от пагубното влияние на дрогата.