Започна наказателно дело в Районен съд - Девин срещу мъж, обвинен в създаване и съхраняване на порнографски материали с непълнолетни. Две години след присъда за блудство с деветгодишно дете 58-годишният Борис Попов от София отново е подсъдим. Днес се проведе първото, разпоредително заседание, на което се явиха подсъдимият и неговият защитник адв. Стоян Янков и адв. Станислав Станев - довереник на пострадалото дете.

Попов и защитникът поискаха отвод на съдията-докладчик Илияна Зелева с мотив, че през 2022 г. тя е разглеждала делото за налагане на мярка "задържане под стража", но искането не бе уважено.

Взето бе решение делото да се разгледа по съкратеното съдебно следствие в хипотезата за събиране на доказателства само по експертизите, без разпит на свидетелите, посочи съдия Зелева. На следващото заседание ще бъдат призовани и изслушани вещите лица.

Прокурор по делото е Марияна Качарова – заместник-районен прокурор на Смолян. Съдебният състав реши делото да се разглежда при закрити врата.

През 2023 година Окръжният съд в Смолян потвърди присъдата на Попов, наложена от Девинския районен съд - две години лишаване от свобода, при първоначален „общ режим“ за блудство с деветгодишно момиче. Престъплението бе извършено на 1 януари в хотел в село Ягодина, община Девин, където компания от София посрещала новата година. Към 01:30 ч. мъжът се вмъкнал в стаята на детето, заключил вратата и започнал да блудства с него. Сигнал до полицията подала майката на детето.

След ареста е иззет мобилният телефон на Попов, в който са открити множество снимки от блудства с детето, които не били само от 1 януари 2022 г.