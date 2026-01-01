Кризата с безводието в община Свищов придобива критични размери, а местната власт предприема извънредни мерки за защита на населението.

Продължителното засушаване и драстичното намаляване на дебита на подземните водоизточници и кладенците тип „Раней” в района наложиха въвеждането на рестрикции и спешни действия. Това съобщи кметът на общината Генчо Генчев.

"Официално бе обявено частично бедствено положение за село Ореш, където започна спешен авариен ремонт на водопреносната мрежа. Междувременно за жителите на селата Горна Студена, Хаджидимитрово и Козловец вече е въведен строг режим и сериозни ограничения във водоподаването заради засушаването", каза Генчев. За село Горна Студена е обявено бедствено положение, а за останалите две села частично такова.

Въведоха режим на водата в свищовско село

По думите му ситуацията в самия общински център Свищов също остава изключително застрашителна. Подаването на вода към градската мрежа спада с бързи темпове поради критичното изчерпване на подземните запаси и ниските нива на вода в кладенците, от които градът се водоснабдява.

Той уточни, че критично ниските нива на река Дунав са причината водата в „Раней“ 1 и 2, които се захранват от терасата на Дунав, да спада. Според кмета въпрос на дни е градът също да премине в режим на частично бедствено положение, ако сушата продължи. "До този момент не сме ползвали „Раней“ 3 и 4, но ще се търсят способи и за тяхната експлоатация", каза Генчев.

За справяне с хуманитарния риск и осигуряване на базовите нужди на гражданите от вода, кметът на Свищов подготвя официално искане до Министерския съвет и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Ще се настоява за спешното отпускане и доставка на бутилирана питейна вода, която да бъде разпределена сред населението в най-засегнатите селища.

31 населени места във Великотърновско са на сериозен воден режим

От общинската администрация отправиха призив към всички жители и гости на общината за изключително разумно, спестяващо и отговорно използване на наличните водни ресурси до овладяване на кризата.

Припомняме, че през лятото на 2025 г. бе обявено бедствено положение в свищовските села Хаджидимитрово и Горна Студена заради намален дебит на водоизточниците, както и частично бедствено положение в село Козловец заради безводие.