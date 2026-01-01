Пожар избухна в столичния квартал „Левски Г“ в близост до строящ се пътен участък. По информация на зрител на NOVA огънят е обхванал сухи треви и ниска растителност на фронт от около 500 метра.

В непосредствена близост до пожара е имало паркирана строителна техника. За да ограничат разпространението на пламъците, в акцията са се включили багери, които са прокопали предпазни траншеи.

На място са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали гасителните действия. Огънят е възникнал в район с полета край квартал „Враждебна“, като в близост има и жилищни сгради. По първоначална информация няма опасност пламъците да достигнат до тях. Пожарът е почти овладян. Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

DarikNews.bg, Виктория Маджарова

DarikNews.bg, Виктория Маджарова

DarikNews.bg, Виктория Маджарова

По-рано днес от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР съобщиха, че за денонощието пожарните служби в България са реагирали на 180 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 141 пожара, при тях е пострадал един човек.