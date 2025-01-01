23-годишен мъж от София е задържан за управление на автомобил под въздействието на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Около 01:00 ч. na 16 декември на пътен възел „Хумни дол“ полицейски служители са спрели за проверка лек автомобил „Фиат“, управляван от младежа.

При извършената проверка с техническо средство е отчетен положителен резултат за кокаин. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед.

Автомобилът е иззет, а по случая е образувано бързо производство.