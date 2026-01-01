Девет криминално проявени са задържани при специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението на територията на Разград, съобщиха от полицията.

Около 16:00 ч. на 10 февруари е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж, който превозвал трима свои приятели - на 18 и 17 години. В колата са открити и иззети пет вейпа с пълнители и две бутилки с течност, с общо тегло 270 грама. При полеви тест веществото е реагирало положително на синтетичен канабиноид. При последвали претърсвания в два имота в Разград са намерени още 14 пълнители за вейп, гриндер и електронно устройство за пушене.

МВР, пресцентър

Около 16:30 ч. в района на автогарата е проверен 40-годишен мъж, криминално проявен и осъждан. У него е открито бяло кристалообразно вещество, реагирало на метамфетамин.

Същия ден, след сигнал за употреба на наркотични вещества от 16-годишен младеж, са иззети вейп, пълнител и пластмасова бутилка с течност с тегло 48,85 грама, като съдържанието също е реагирало на синтетичен канабиноид.

На 11 февруари, около 11:00 ч. в къща в Разград са установени двама криминално проявени и осъждани мъже на 47 и 48 години. По-възрастният направил опит да изхвърли найлонов плик със суха тревиста маса на покрива на имота. При тест веществото с тегло 60 грама е реагирало положително на синтетичен канабиноид. Същият наркотик е открит и у другия мъж.

МВР, пресцентър

МВР, пресцентър

По-рано същия ден, около 10:00 ч., при проверка на 29-годишен разградчанин са намерени метамфетамин и суха тревиста маса – канабис.

Общото количество иззети наркотични вещества при акцията надхвърля 450 грама синтетичен канабиноид и 0,70 грама метамфетамин.

За случая е уведомен дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Разград. Разследването продължава.