Парламентът обсъжда на извънредно заседание промени в Закона за лечебните заведения на второ четене. В началото на заседанието се регистрираха 218 народни представители.

Извънредното заседание се свиква по инициатива на народни представители от опозиционни партии. От "Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрали 57 подписа на депутати, при нужни 48, за да може парламентът да разгледа този вторник законопроектите за заплатите на младите лекари.

По време на разискванията Йордан Цонев заяви, че искания на младите лекари и медицински сестри са напълно навременни. ДПС-Ново начало ще подкрепи увеличаването на тези доходи със забележката, че тази социална група е изключително важна. "Ще подкрепим работещи предложения. Предложените законопроекти не предлагат работещо решение. Запознах се с текствовете. Проблемът е системен и на цялото устройство на България", заяви той.

Асен Василев заяви, че е изненадат от позицията на Йордан Цонев по две причини. "Първо в бюджета на НЗОК вече съществуват фондове за обществените болници и общинските и работят повече от две години. Въпросът тези болници да получат повече средства, за да могат да покрият нивата на заплащане се свеждат до това просто на база законодателството надзора на здравната каса да предвиди средства за тези два фонда. Механизмът съществува, никой не го е атакувал, работи три години. Въпросните фондове се използват три години", заяви той.

Миналата седмица на заседание на Комисията по здравеопазване в парламента председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) съобщи, че нито един от предложените текстове в Закона за лечебните заведение няма да бъде подкрепен на второ четене. На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза Ангелов. Вариантът, който сме намерили, не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта. Нивата на плащане ще бъдат разписани в Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса, допълни той.

По-рано през миналата седмица млади лекари отново протестираха с искане стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, за увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и прозрачност при зачисляването на специализации.