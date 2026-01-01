Предприятието „Кроношпан” във Велико Търново започна ефективно спиране на линията за ПДЧ, която ще бъде спряна окончателно в неделя, съобщиха от дружеството.

Заради минусовите температури „Кроношпан“ отказва да спре производствената линия

Заводът на „Кроношпан” във Велико Търново започна ефективното спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), което ще приключи в неделя, 25 януари 2026 г. Според съобщението поетапното спиране е започнало на 16 януари - ден, след като Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) е наложила принудителна административна мярка за спиране на линията.

Компанията оказва пълно съдействие на институциите и спазва всички законови изисквания. От „Кроношпан” уточняват, че за безопасното спиране са били необходими три последователни дни с положителни температури, съгласно изискванията за безопасност.

РИОСВ - Велико Търново спира производствена линия в завода „Кроношпан“

За пореден път от ръководството на дружеството заявяват, че са категорично несъгласни с наложената мярка, която вече се обжалва в съда. В началото на седмицата работници и служители на предприятието излязоха на протест във връзка с наложената мярка.

Директорът на РИОСВ инж. Станислав Станчев заяви, че поетапното спиране може да започне и припомни, че за влизането в сила на мярката екоинспекторите са потърсили съдействие от прокуратурата.