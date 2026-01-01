Регионалната екологична инспекция (РИОСВ) във Велико Търново потърси съдействие от районната и от окръжната прокуратура, за да може да бъде спряно производството на линията за плоскости от дървесни частици в завода на "Кроношпан“, предаде БНР.

Компанията е отказала доброволно да изпълни наложената принудителна административна мярка (ПАМ) от екологичната инспекция. Еколозите днес са посетили дървопреработвателното предприятие с цел предприемане на действия за поетапно спиране и последващо пломбиране на съоръженията на линията за производство на плочи от дървесни частици, за което е наложена санкцията по Закона за опазване на околната среда.

От дружеството обаче са категорични, че принудителната мярка за спиране на производството е несъразмерна с нарушението им за разпространение на миризми извън завода и говорят за политически натиск.

Компанията първоначално предлагаше да спре линията, но след най-малко 58 дни, после подготви нов план за 7 дни. Според РИОСВ спирането на инсталацията е трябвало да приключи днес.

Другата линия за МДФ (бел. ред.: плочи от дървесни влакна със средна плътност) не работи заради липса на суровини.

От "Кроношпан" са посочили, а от РИОСВ не приемат, че заради минусовите температури производството не може да бъде спряно незабавно, защото има риск от запалвания, замръзвания и повреди на съоръженията.