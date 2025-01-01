Ник Райнър е обвинен в извършване на предумишлено убийство след смъртта на родителите си - актьора и режисьор Роб Райнър и съпругата му, фотографката Мишел Райнър, съобщи агенция ДПА.

Окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман, е посочил, че все още не е взето решение дали прокуратурата ще иска смъртно наказание по делото.

Роб Райнър, на 78 години, и Мишел Сингър Райнър, на 68 години, бяха открити мъртви с видими прободни рани в дома си в квартал Брентууд, Лос Анджелис, в неделя.

Техният 32-годишен син Ник е бил арестуван няколко часа по-късно, на около 23 километра от местопрестъплението, и задържан под стража. Той се намира в ареста без право на гаранция. Ник не се е явил в съда във вторник, както се очакваше, поради неуточнени здравословни причини, според неговия адвокат Алън Джаксън.

Хохман каза, цитиран от ДПА: „Загубата на Роб и Мишел Райнър е отвъд трагичното и ние ще се посветим на това да изправим техния убиец пред правосъдието. Обвиненията срещу него предвиждат максимално наказание доживотен затвор без право на замяна или смъртно наказание.“

Райнър е един от най-плодовитите режисьори в Холивуд, а творчеството му включва някои от най-запомнящите се филми от 80-те и 90-те години, сред които „Доблестни мъже“, „Когато Хари срещна Сали“ и „Принцесата булка“.

Ник е работил с баща си по филма от 2016 г. Being Charlie, който е свободно вдъхновен от опита му със зависимости и участието му в различни рехабилитационни програми.

В интервю за американско списание Ник обяснява, че филмът не е за него самия; въпреки това части от историята са преживявания, които той е имал лично, включително многократното му включване в програми за рехабилитация през тийнейджърските години, както и собствените му опит с прекарване на „седмици“ на улицата, след като е отказал да се върне в рехабилитационния център.

Почит и съболезнования към семейство Райнър изразиха редица известни личности, сред които бившият президент на САЩ Барак Обама, бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси и певецът Елтън Джон, който участва в продължението на псевдодокументалния филм от 1984 г. Spinal Tap - Spinal Tap II: The End Continues, излязъл през септември тази година.

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама каза, че тя и съпругът ѝ Барак са планирали да се видят с двойката в нощта, когато са били убити и нарече загиналите „едни от най-почтените и смели хора, които човек може да познава.“

Коментарите ѝ идват след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува семейство Райнър и заяви, че смъртта им е била политически мотивирана.

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп определи Роб Райнър като "измъчван и борил се" човек и добави, че той и съпругата му са починали "вероятно заради гнева, който са предизвикали", противопоставяйки се на президента републиканец, допълва още ДПА.