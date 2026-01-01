Завърши мащабното обновяване на централната улица „Цанко Дюстабанов“ в участъка от ул. „Авксентий Велешки“ до ул. „Цар Асен I“.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров инспектира реновираната зона, съобщиха от Общината.

В рамките на реконструкцията са изцяло обновени тротоарните и пътните настилки. Подобрена е и техническата инфраструктура, обслужваща района, направено е ново озеленяване.

За озеленяването на улицата бе проведено обществено обсъждане с живеещи в района граждани, в резултат на което бе взето решение вместо старите и болни 40 дървета да бъдат засадени нови над 70 дървета. В ремонтирания участък вече са засадени 51 дървета от вида ликвидамбър.

В момента продължава рехабилитацията на ул. „Цанко Дюстабанов“ в отсечката от ул. „Цар Асен I“ до ул. „Крали Марко“, където предстои засаждането на още 21 дървета от същия вид.

Поради строително-ремонтните дейности е въведена временна организация на движението със спиране на трафика в засегнатия участък до 27 юни. Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.