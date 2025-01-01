Митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ задържаха общо 159 480 евро при две отделни проверки на товарни автомобили, излизащи от страната.

На 22 септември вечерта на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Водачът – турски гражданин – декларира, че превозва групажна стока от Германия, преминаваща през България и Турция с крайна дестинация Йордания.

След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна проверка, включително с рентген. При последвалия физически контрол в шофьорската кабина, зад тапицерията на задната стена, са открити укрити еврови банкноти. Оказва се, че става дума за 109 480 евро (214 124,27 лева).

На 17 септември при друга проверка митническите инспектори откриват 50 000 евро (97 791,50 лева), укрити в матрака на леглото в шофьорската кабина. Товарният автомобил, с турска регистрация, превозвал стока от Франция за Грузия, също е бил селектиран за щателна проверка.

И в двата случая са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

Задържаните суми представляват сериозен опит за пренасяне на недекларирана валута през външната граница на Европейския съюз. От Агенция „Митници“ припомнят, че при превоз на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, лицата са длъжни да ги декларират пред митническите органи.