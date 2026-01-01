Нивото на река Дунав продължава да спада.

Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада и към днешна дата е достигнало минус 101 см спрямо условната нула, което е с 4 сантиметра по-ниско спрямо предходното денонощие.

Дунав на ръба: рекордни жеги оголиха бреговете на великата река (ГАЛЕРИЯ)

Това съобщиха от Изпълнителната агенция (ИА) „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ППД). От агенцията допълниха, че ограниченията в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на реката заради ниските водни нива.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа не са регистрирани плавателни съдове, заседнали във или извън фарватера. Изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев коментира преди дни, че има конвои, които изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав заради ниските водни нива.

Според данните за българския участък на Дунав се запазва тенденцията към относително задържане на водните нива, като отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Въпреки това, хидроложката обстановка по реката остава усложнена.

Нивото на Дунав при Лом се е понижило с три сантиметра за последното денонощие и вече е 14 сантиметра под морското равнище, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката

От 30 юли до днес нивото се е понижило с 22 сантиметра, като спадането е с по няколко сантиметра на ден, а не рязко. Заради маловодието по бреговете на реката край Лом и близките селища са се показали големи ивици земя, които обичайно са под водата.

Сега реката тече далеч от защитните диги, а между тях расте трева или се вижда напукана земя. В близост до Лом от водата се е показал голям остров, който разполовява реката на две части и там тя тече на отделни ръкави, като затруднява корабоплаването.

Местните хора разказват, че в последните години почти всяко лято през август нивото на реката спада и от водата се показват по-големи острови и малки островчета. Някои рибари използват това и вадят от островите лигнитни въглища, прекарват ги с лодки до брега, изсушават ги и през зимата се топлят с тях в домовете си, като ги горят в печките на твърдо гориво.

Най-високото ниво в историята на измерванията в българския участък на Дунав е достигнато при Лом през април 2006 година - 978 сантиметра над морското равнище. Тогава реката залива части от Дунавския парк в Лом, но благодарение на изградените временни защитни диги не се стига до наводнение.

Ниското ниво на Дунав продължава да ограничава корабоплаването

В следващите години в района на парка е изградена висока стена, която осигурява защита на града до нива от 10 метра над морското равнище. През последните две десетилетия при Лом не са регистрирани критично високи нива, а през по-голямата част от годината водите на голямата река не достигат до защитните диги по брега и остават на значително разстояние от тях, което в този момент е рекордно голямо.

От Община Лом съобщават, че имат план за действие при високи нива на Дунав - при достигане на определена височина на водния стълб се изграждат временни защитни диги на определени ниски участъци от брега, след това при още по-високи нива на други места, но няма план за действие при ниски нива.