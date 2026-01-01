Протест на жители на село Първенец и на съседни населени места от община "Родопи" затвори временно околовръстния път на Пловдив при кръстовището със селото.

Те настояха за рестартиране на ремонта на 4,8 км от републикански път III-862 между Пловдив и Първенец, да бъде поставена светофарна уредба на околовръстното шосе на кръстовището със с. Златитрап и кв. "Прослав", както и да бъде започнат технически проект за разширение на околовръстното шосе на Пловдив, каза кметът на община "Родопи" Павел Михайлов.

По думите му идеята е да се направи шестлентово околовръстно шосе, по две ленти за движение в посока, както и по едно локално платно в посока. Това ще отвори възможностите на бизнеса, но и ще облекчи придвижването на хората. По думите му ремонтът е започнал преди година и половина и в момента е до никъде, а има и много сигнали за некачествено строителство.

Ремонтът се осъществява на три етапа - ремонт на пътя от кръстовището с кв. "Коматево" до края на село Първенец, изграждане на лента за завиване на дясно към околовръстното шосе, което ще облекчи движението, както и ремонт на водопровода в селото и подмяна на около 200 ВиК отклонения.

БТА

Община "Родопи" е най-бързо развиващата се община в България и единствената в Пловдивска област с положителен прираст на населението, на първо място в страната миналата година по издадени строителни разрешения за ново жилищно строителство, като изпреварва дори Столична община, каза още кметът. И добави, че се иска общината да се превърне в най-доброто място за живеене.

По думите му общината е направила чудесен път между селата Марково и Първенец, строят се детски градини и училища, правят се канализации и водопроводи, а за четири години са изградени 20 парка. Искаме общината да се развива и не може този път до най-голямото стоково тържище - борсата до с. Първенец, да бъде в това състояние, добави той.

Пред медиите Димитър Воденичаров, организатор на протеста и жител на Първенец, каза, че са изградени мостови съоръжения, по които не могат да се разминат два камиона. Той добави, че искат мигновени действия, ремонтът да започне веднага, да завърши в най-кратки срокове и да е качествено изпълнен.

Протестиращите заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще протестират всяка седмица.

Подменят водопровода в село Първенец при ремонта на републикански път

По-рано днес от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че при основния ремонт на 4,8 км от републикански път III-862 между Пловдив и Първенец ще бъде подменен и водопроводът в селото. До края на седмицата ще бъдат подписани допълнителните споразумения за проектирането, изпълнението на строително-монтажните работи и надзора при подмяна на водопроводната мрежа.

Подмяната на 2 км от водопровода на селото се предприема в изпълнение на писма от общините Пловдив и "Родопи" през миналата година с предложение за разширяване на обхвата на проекта. Предложено е удължаване на срока за изпълнение на договора с технологичното време, необходимо за тяхното реализиране.