Установени са сериозни нарушения и данни за неправомерно извършени сечи в района на Смолян, съобщи министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

На 19 април той е извършил проверка на терен в района на смолянското село Кремене по сигнали за незаконни сечи в земеделски земи – публична общинска собственост.

По думите му при огледа е установено, че става въпрос за площи със стогодишни дървета, които не могат да бъдат разглеждани като саморасли храсти или пустеещи земи.

„Не можем да приемем, че нещо, което преди 30 години е било записано като пасище, днес може да бъде третирано по същия начин, когато там има истинска гора“, посочи министърът. Според него задължение на собственика – в случая общината и Общинският съвет – е било да поиска прекатегоризиране на терените като горски площи, а не да допуска тяхното унищожаване.

Министър Христанов допълни, че законът позволява отсичане на ограничен брой дървета на декар без специални разрешения, но при направената проверка е установено, че такива не са издавани. „Това означава, че говорим за нарушаване на закона“, каза още той.

Министърът обърна внимание и на факта, че сеч е извършвана по силно наклонени терени. По думите му част от площите са с наклон от 20, 30 и 40 градуса, което създава сериозен риск от ерозия и свличания. „Крайният резултат ще бъде, че ще имаме ерозионни процеси и всичко ще бъде унищожено“, каза той.

Христанов съобщи, че още тази седмица ще бъдат извършени проверки с участието на държавните горски структури, Южноцентралното държавно предприятие и Изпълнителната агенция по горите. След подробно описание на засегнатите масиви ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата.

„Ще намеря всички възможни законови механизми, включително да наложа мораториум върху тази сеч“, посочи още министърът.