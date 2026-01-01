Районната прокуратура в Смолян разпореди проверка по случая със сечите в общински терени край смолянските села Гела и Кремене, съобщи прокурор Станчо Станчев – говорител на Окръжната прокуратура. В неделя инспекция на място в района на село Кремене и Карталов камък извърши служебният министър на земеделието Иван Христанов.

Станчев допълни, че преписката е образувана за незаконни сечи, а изпълнението е възложено на Областна дирекция на МВР – Смолян.

Министър Христанов разкри сериозни нарушения при сеч в Смолянско

Директорът на Регионалната дирекция по горите (РДГ) Георги Кисьов заяви, че в момента се извършва съвместна проверка на терен. „В землището на село Гела се прави проверка, за да се установи какъв е видът на територията – земеделска или горска. На място са служители на полицията и на РДГ“, посочи Кисьов.

На 19 април министър Христанов посочи, че е посетил района на община Смолян по сигнали за незаконни сечи в земеделски земи публична общинска собственост. На място са констатирани сериозни нарушения и данни за неправомерно унищожаване на горска растителност, извършени са сечи на общински терени, които чисто формално се водят пасища.

Стотици кубически метра незаконно добита дървесина установиха горските в Смолян

По думите му при огледа е установено, че става въпрос за площи със стогодишни дървета, които не могат да бъдат разглеждани като саморасли храсти или пустеещи земи. Той заяви, че законът позволява отсичане на ограничен брой дървета на декар без специални разрешения, но след направена проверка е установено, че такива разрешителни не са издавани. Сеч е извършвана и по силно наклонени терени, което създава сериозен риск от ерозия и свличания. Според министъра е унищожено и находище на родопски крем – едно от петте в България.

Бившият заместник-директор на РДГ – Смолян, сега лесовъд на частна практика, инж. Стефан Беров също е присъствал на обхода с министър Христанов. Той коментира, че отсечените дървета са били на възраст около 90-100 години. „Дърветата, които се виждат нарязани на секции, са здрави и жизнени. Няма оправдание за санитарна сеч, това личи и от самите дънери“, заяви той. Според Беров допълнителен проблем е оставената на терен листна маса и вършина, която може да се превърне в среда за развитие на корояд.

Сигналът до прокуратурата е подаден от Тодор Батков, който е юрист. Той е установил сечите в общинските терени и е сезирал институциите. В случаите с местността Карталов камък, село Кремене и други подобни сечища, се касае за земеделска земя с начин на ползване „пасище“, като терените са публична общинска собственост. В землището на село Гела, сечта се извършва от пасища, които скоро са възстановени като частна собственост след реституция и са със статут също на „пасища“.

„Според Закона за опазване на селскостопанското имущество ограниченията в него, важат както за пасища публична, така и за частна собственост. И „пасища“ са с растителност, която има всички белези за гора по Закона за горите. Частните кооперации и добросъвестните собственици биват подлагани на многократен и многостепенен контрол, дори за най-малкия добив, а добивът от общински или наскоро възстановени като части терени, очевидно не подлежи на никакъв контрол“, коментира Батков.

Той допълни, че подозира, че тези дейности са незаконен дърводобив, прикрит като почистване и възстановяване на пасища, което ощетява бюджета и данъкоплатците, освен нанесените щети за околната среда.

В неделя министър Христанов посочи, че сигнал до прокуратурата по тези случаи ще бъде подаден и от Министерството на земеделието и храните, чрез Изпълнителна агенция по горите.