Близо 840 куб. м незаконно добита дървесина са установени през 2025 г. от Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) - Смолян, съобщиха от пресцентъра на ЮЦДП. Задържани са четири превозни средства, 18 каруци, един моторен трион и осем други инструмента, използвани при незаконен дърводобив.

През отчетния период служителите по охрана на горските територии в обхвата на предприятието са извършили 81 440 проверки. Контролът е бил насочен основно към дейностите по добив и транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти.

В сечищата са осъществени над 24 000 проверки, както и инспекции в 11 обекта за складиране и преработка на дървесина. В рамките на ежедневната контролна дейност са проверени близо 16 500 транспортни средства, превозващи дървен материал.

Проверени са 30 404 ловци при провеждането на групов и индивидуален лов, както и 10 420 физически лица, извършващи различни дейности в държавните горски територии. В обекти за добив на трюфели са извършени 120 проверки.

В резултат на установените нарушения са съставени 162 акта за административни нарушения, от които 158 по Закона за горите и четири по Закона за лова и опазване на дивеча.

Южноцентралното държавно предприятие стопанисва държавни горски територии на територията на областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали. Общата площ на стопанисваните територии възлиза на 869 796,8 хектара, от които 717 192 хектара, или 83,3 процента, са държавни горски територии.