Александър Морфов е бил незаконно уволнен като главен режисьор на Народния театър „Иван Вазов“ от директора Васил Василев. Това реши Софийският градски съд (СГС) и потвърди изцяло първоинстанционното решение на Софийския районен съд (СРС), пише lex.bg.

Основните доводи на магистратите да отменят уволнението на Морфов и да го възстановят на поста, са свързани с тълкуването им, че позицията на главния режисьор е основно с художествено-творчески функции, а с тях е натоварен персонал с ненормирано работно време и не може да се търси отговорност от Морфов за това, че не е бил на работа в три конкретни дни. Съдът не се съгласява, че режисьорът е уронил доброто име на работодателя си с надписа на кабинета на директора Васил Василев и в интервю, когато заяви, че „Народният театър е дъщерна фабрика на Доган и Борисов“, като приема, че с думите си в случая е изразил правото си на мнение и гражданска позиция. Отделно и двете инстанции констатираха, че дори да е имало нарушение, то най-тежкото дисциплинарно наказание е прекомерно.

Александър Морфов беше уволнен от Народния театър в началото на 2023 г., а напрежението там започна през есента на 2022 г., когато бившият пиар на ДПС Велислава Кръстева беше назначена за завеждащ „Връзки с обществеността“. На парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. тя придружаваше Ахмед Доган до урната, когато още партията не се беше разделила. В знак на протест срещу това действие на Кръстева, главният режисьор Александър Морфов надраска вратата на кабинета ѝ с думите „ДПС“ и „Изчезвай“. След това изписа „Официален офис на ДПС“ и на вратата на кабинета на директора Васил Василев.

После Морфов заяви, че това е неговият протест срещу „безмозъчната партийна централа“, създадена от Васил Василев в Народния театър, и срещу метода му на управление. Директорът разпореди вътрешна проверка и снемане на обяснения, а две седмици след надраскването на вратата, Кръстева подаде жалба срещу режисьора. Последва разделение и в трупата на Народния театър.

Връхната точка в скандала беше достигната, когато Васил Василев промени Устройствения правилник на Народния театър и премахна длъжностите „завеждащ „Връзки с обществеността“ и „главен режисьор“. В резултат на това Велислава Кръстева напусна, а Морфов беше дисциплинарно уволнен за нарушение на трудовата дисциплина, уронване на доброто име на Народния театър и нелоялност към работодателя.

Отделно Василев заведе дело срещу Морфов и режисьорът беше осъден да плати 1000 лева глоба за обида, тъй като нарече директора на театъра „нищожна личност“.

Уволнението на режисьора предизвика протест на актьори, които призоваха политиците и бизнесмените да не се месят в работата на културната институция. В първите редици на протеста бяха актьорите Валери Йорданов и Камен Донев, които също водеха дела с Василев.

През есента на миналата година Софийският районен съд отмени уволнението на Морфов, но от театъра обжалваха решението, което сега и градският съд потвърждава.

В решението си градските съдии цитират Устройствения правилник на театъра, в който е предвидено, че главният режисьор консултира директора за художествено-творческите проблеми, предлага заглавия за репертоарния план за съответния сезон и работи за развитие на художественото майсторство на актьорите.

„Очевидно основните функции на длъжността, заемана от ищеца преди уволнението, са свързани предимно с репертоарния план на театъра и художественото майсторство на актьорите, т.е. могат да бъдат определени като художествено-творчески такива. Не може да бъде споделено становището на въззивника, че основните функции на длъжността са предимно административни. Напротив – основните функции на тази длъжност са художествено-творческите, което обуславя единственият възможен извод, че ищецът е част от художествено- творческия състав на театъра“, се казва в решението.

Едно от основанията на директора Василев да уволни Морфов е, че режисьорът не се явил на работа в три поредни дни – 9,10 и 11 януари 2023 г. В тази връзка съдът пише, че работното време и почивните дни за театъра са уредени в Правилника за вътрешния трудов ред, а там се казва, че художествено-творческият персонал на театъра е в режим на ненормирано работно време в рамките на 40 работни часа седмично с 12-часова междудневна почивка и два почивни дни, определени съгласно предварително съставен седмичен и месечен график.

От представената по делото програма за януари 2023 г. е установено, че действително за 9 януари 2023 г. не са били насрочени репетиции и представления. За сметка на това обаче на 7 януари (събота) са били насрочени репетиция и представление на постановката „Животът е прекрасен“, чийто режисьор е Морфов.

„Ако бъде възприета тезата на въззивника, че работното време на Морфов следва да е 8 часа дневно при 40-часова работна седмица, вземайки предвид и предвиденото в чл. 20 от ПВТР, че почивни дни за служителите на администрацията са събота и неделя, не става ясно как ищецът ще може да изпълнява задължението си, предвидено в длъжностната характеристика, да наблюдава представленията в театъра и да следи за тяхното качествено развитие“, мотивира се съдът, като изрично отбелязва, че понеделник е бил почивен ден за творческия състав. В хода на делото е изяснено още, че главният режисьор е присъствал и на представлението на постановката „Животът е прекрасен“ на 7 януари. По този повод съдът отбелязва, че ако бъде възприета тезата за стандартно работно време с почивни дни събота и неделя, то трябва да се съобрази и положеният извънреден труд и компенсациите за него.

„Предвид изложеното, настоящият съдебен състав приема, че ищецът не е бил длъжен да се явява на работа на 9 януари 2023 г., доколкото същият е бил неработен за него, респективно не е бил длъжен да се явява и на организираната среща в кабинета на директора на същата дата“, пише СГС.

В решението си градските съдии подчертават също, че физическото неявяване на Морфов в сградата на театъра не е равнозначно на това да не е изпълнявал работните си задължения.

„Отново следва да бъде съобразена спецификата на работата на ищеца, която, както бе посочено, освен ръководни, включва предимно художествено-творчески задължения, изразяващи се в развитие на художественото майсторство на актьорите, наблюдаване на представления, подготовка на спектакли, привличане на външни творци и т.н. Очевидно и житейски логично е, че тези дейности не биха могли да бъдат извършвани единствено от кабинет в сградата на театъра при работно време 8 часа дневно и 40-часова работна седмица“, посочва съдът.

Решението му не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.