Тази година зоопарка в Бургас съчетава Свети Валентин и Трифон Зарезан по нестандартен, смел и изключително забавен начин.

На 14 февруари посетителите ще могат да преживеят ден, изпълнен с любов, хумор, емоции и чаша вино - сред животните и природата, съобщиха от зоопарка.

💕 Любовта е във въздуха…и в зоопарка

От 12:00 до 13:00 часа всички животински двойки ще получат специални лакомства във формата на сърца и валентинки. Сред най-романтичните обитатели са каракалите Цезар и Клеопатра, сервалите Лиза и Джаки, капибарите Марта и Адонис, сурикатите Тимон и Пумба, капуцините Дани и Чарли и още много влюбени животински двойки, които ще се превърнат в истинска атракция за посетителите.

🎁 Подарък с кауза

Зоопаркът предлага и алтернатива на традиционните подаръци - осиновяване на животно. Всеки, който избере този жест, ще получи сертификат за осиновяване и ще подкрепи директно грижата за животните - подарък с реална стойност и дълготраен смисъл.

😈 Най-нестандартният подарък за 14 февруари в България. За първи път у нас зоопаркът стартира кампанията - „Кръсти африкански червей на бившия и нахрани суриката Тимон“.

Идеята е провокативна, хумористична и с кауза - посетителите могат да кръстят африкански червей, месо или зеленчук на името на свой бивш/бивша. И може да наблюдават как „подаръкът“ се сервира на сурикати, маймуни, сервали, леопарди, костенурки, птици и други животни

Вегетарианските варианти се предоставят на тревопасните обитатели на зоопарка, като всички средства от кампанията отиват директно за грижата за животните

По желание името се изписва на специална дъска, а участниците получават и сертификат за спомен Инициативата съчетава хумор, емоционално разтоварване и благотворителност в едно - подходяща както за влюбени, така и за необвързани или разочаровани от любовта.

🍷 Трифон Зарезан по зоологически

Празничният ден ще може да бъде отбелязан и с разходка сред природата и чаша вино - комбинация от релакс, животни и празнично настроение.