Арите Пако и Моли са цветните звезди в зоопарка в Бургас.

Те са изключително игриви, любознателни и много музикални. Обожават вниманието и винаги са готови за танци, особено ако са придружени от любимите им лакомства - тогава забавата е гарантирана, съобщиха от зоопарка.

Пако е червено-зелен ара - един от най-големите и най-величествени видиве ара. Те са известни със своята силна връзка с хората, способността да подражават на звуци и нуждата от социално общуване.

Моли е синьо-жълт ара - изключително дружелюбен, игрив и много разговорлив вид. Тези папагали са природно талантливи акробати, обичат да изследват и да общуват, а ярките им цветове ги правят неустоими.

Заедно Пако и Моли образуват перфектния енергичен тандем, който радва малки и големи посетители всеки ден.

Зоопаркът работи всеки ден от всеки ден от 8:00 до 17:00 часа.